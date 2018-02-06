Соловьев заявил, что Катя Гордон завралась об их отношениях

Сегодня, 16:05

Между ведущими Екатериной Гордон и Владимиром Соловьевым возник конфликт.. Екатерина рассказала в прямом эфире студии Радио «Комсомольская правда» о том, что Владимир пытался отбить ее у мужа.

Екатерина Гордон Сообщила, что у ее бывшего мужа Александра была взаимная неприязнь с Владимиром Соловьевым. Десять лет назад на мероприятии «Серебряный дождь», в словестной перепалке Соловьев сказал Саше, что отобьет у него жену, при этом он делал комплименты Кате, что ей льстило.

Однако Соловьев отрицает сказанное Екатериной и говорит, что его коллега завралась, что он ни разу не был с ней наедине, и видел ее пару раз, и то, исключительно в сопровождении бывшего мужа.