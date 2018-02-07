Гагарину раскритиковали за тверк в гримерке

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Поклонники раскритиковали зажигательный тверк Полины Гагариной с подругами в гримерке перед выступлением.

Певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram видео, где запечатлено, как она вместе с участниками своего коллектива зажигательно танцует тверк под популярную песню. Пост певица подписала фразой: -«Вот как это происходит до концерта». Девушки во время танцев громко смеялись, меняли движения, и отрывались по полной. Видео, судя по всему, было записано в гримерке певицы перед очередным ее выступлением в Тюмени, где прошел концерт в рамках мини-тура по Уралу.

Видео быстро набрало популярность, и уже собрало более миллиона лайков. При этом мнения поклонников, как обычно, разделились. Часть фанатов похвалили певицу за такое развлечение, а также отметили замечательную фигуру девушки, несмотря на недавние роды. Другие же заявили, что танец ужасный, да и фигура у звезды уж слишком "плоская", в связи с чем они посоветовали ей набрать пару килограмм, и только тогда трясти формами в подобном танце. Некоторые сочли подобное поведение и вовсе недостойным звезды, так как она показывает дурной пример молодому поколению.