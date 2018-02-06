Виктория Дайнеко опубликовала видео с нецензурной лексикой

Сегодня, 15:54

Российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко опубликовала в истории своего микроблога Instagram видео с нецензурной лексикой. По ее словам, такое впечатление на нее произвел якутский бомж.

В видеоролике шутливого содержания Виктория ведет краткую беседу с бездомным мужчиной. Сама певица назвала его "якутским алмазом". На короткой видеозаписи девушка спрашивает у неизвестного бездомного, играет ли он в снежки. На отрицательный кивок головы мужчины, она уточняет вопрос "почему?". На что получает своеобразный, присущий русскому народу, ленивый ответ "На надо".

Виктория извинилась перед поклонниками за скверное слово в видео, но она просто не смогла удержаться, чтоб не выложить данную запись и не посмеяться с подписчиками от души.