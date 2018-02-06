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Максим Галкин грубо высмеял Валерия Леонтьева за концертные костюмы. Со своим мнением касательно певца юморист поделился на выступлении в Ростове-на-Дону.

В одном из своих номеров Максим Галкин, характеризуя Валерия Леонтьева, заявил: «Я смотрю на него: вот тут сетка, в сосках какие-то крючки, в пупке бриллиант, здесь золотая ракушка пристрочена». Эти слова он подтверждал жестами, указывая на места расположения концертной атрибутики исполнителя.

Поклонники Валерия Леонтьева давно сетуют на его внешний вид, намекая, что он больше похож на трансвестита, чем на экстравагантного артиста. Однако таким певец был всегда, именно по нарядам его узнавала публика на сцене, а уже потом подпевала знакомые слова известных хитов. Сам Леонтьев не обращает внимания на такую критику, будучи уверенным, что все он делает правильно.