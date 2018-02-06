VistaNews.ru


Панин прикрылся от скандалов фото с Путиным

Сегодня, 15:20

Широко известный российский актер Алексей Панин обвинил прессу во лжи, пожелав избавиться от клейма скандалиста. Свои «выходки 18+» звезда отечественного шоу-бизнеса прикрыл совместным фото с президентом РФ Владимиром Путиным, попросив СМИ прекратить писать о нем неправдивые факты.

По словам Панина, отечественные журналисты в погоне за сенсацией превратили его в главного скандалиста отечественного шоу-бизнеса. Пресса активно пишет о прогулках актера в женском нижнем белье по городским улицам, оральном сексе с мужчинами и соитии с собакой, тогда как большинство селебрити ведут сравнительно тихий образ жизни. Если бы не журналисты, о многих выходках Панина было бы неизвестно, о чем активно пишет в своем Instagram-аккаунте сам актер.

Свой пост скандалист сопроводил совместным с Владимиром Путиным фото, на котором глава государства вручает артисту приз за заслуги в культуре. Скорее всего, Панин попытался сообщить общественности, каким ему хочется быть в ее глазах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.