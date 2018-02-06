Панин прикрылся от скандалов фото с Путиным

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Широко известный российский актер Алексей Панин обвинил прессу во лжи, пожелав избавиться от клейма скандалиста. Свои «выходки 18+» звезда отечественного шоу-бизнеса прикрыл совместным фото с президентом РФ Владимиром Путиным, попросив СМИ прекратить писать о нем неправдивые факты.

По словам Панина, отечественные журналисты в погоне за сенсацией превратили его в главного скандалиста отечественного шоу-бизнеса. Пресса активно пишет о прогулках актера в женском нижнем белье по городским улицам, оральном сексе с мужчинами и соитии с собакой, тогда как большинство селебрити ведут сравнительно тихий образ жизни. Если бы не журналисты, о многих выходках Панина было бы неизвестно, о чем активно пишет в своем Instagram-аккаунте сам актер.

Свой пост скандалист сопроводил совместным с Владимиром Путиным фото, на котором глава государства вручает артисту приз за заслуги в культуре. Скорее всего, Панин попытался сообщить общественности, каким ему хочется быть в ее глазах.