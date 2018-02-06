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Анюта Рай раскрыла секрет стройной фигуры

Сегодня, 14:56

Знаменитая модель Анюта Рай с обнаженными ягодицами раскрыла секрет идеальной фигуры. Соответствующий снимок селебрити опубликовала в Instagram.

Анюта Рай не только радует глаз публики в социальных сетях, но и стремится быть полезной. В этот раз модель написала свои секреты идеальной фигуры. Девушка рекомендует подписчикам за полчаса перед каждым приемом пищи пить по стакану воды, что позволит не только меньше съесть, но и восстановить водный баланс в организме. Вторым главным пунктом стройности выступает сон. Анюта Рай рекомендует спать не менее 7-8 часов, иначе недосып приведет к повышению уровня гормона, усиливающего чувство голода.

Судя по рекомендациям модели, прием пищи необходимо начинать с овощного салата, что позволит также сократить порцию съеденного. И самым интересным правилом выступает завтрак, обед и ужин - исключительно топлес перед зеркалом. Рай полагает, что за последний совет парни скажут ей огромное спасибо.


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