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Ани Лорак шокировала поклонников постаревшим лицом

Сегодня, 13:53

Популярная певица с украинскими корнями Ани Лорак продолжает активно готовиться к новому гастрольному туру, который стартует уже в середине февраля. Однако поклонники замечают, что от усталости у артистки сильно постарело лицо.

Ани Лорак поклонники всегда хвалят за прекрасный внешний вид и стройную фигуру, однако на этот раз артистку стали не только критиковать, но даже жалеть. Дело в том, что на последнем снимке с репетиции Лорак выглядит очень уставшей и некоторые пользователи Сети посчитали, что у певицы болезненный вид.

Большинство фанатов заметили, как сдала позиции Ани Лорак в плане внешности, так как её лицо сильно постарело. В комментариях подписчики пожелали Лорак больше высыпаться, чтобы окончательно не потерять естественную красоту.


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