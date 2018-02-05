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Эксперты: Пластика изменила Лободу до неузнаваемости

Вчера, 23:30

Эксперты считают, что именно пластические операции сделали Светлану Лободу современным эталоном красоты. По всей видимости, хирурги неоднократно вмешивались в её внешность, тем самым изменив её до неузнаваемости.

Во всей своих аккаунтах в соцсетях Лобода постоянно избегает общения с подписчиками по поводу своей внешности. Такая же ситуация и с прессой. Популярная певица никогда не давала откровенных интервью, как именно ей удается выглядеть на все сто. Некоторые эксперты и пользователи уверенны, что звезда не единожды прибегала к помощи опытных и высококлассных хирургов, которые её и "подправили".

На сегодняшний день известно лишь, что Светлана Лобода часто делает себе регулярные инъекции.


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