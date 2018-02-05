СМИ: Секрет тату Ольги Бузовой раскрыт окончательно

Вчера, 21:40

Секрет татуировок на теле Ольги Бузовой наконец-то раскрыт. Об этом сообщили СМИ, а также конкретно стало понятно, сколько рисунков она наколола за свою жизнь.

Многие поклонники Ольги Бузовой неоднократно видели на снимках интересные рисунки на некоторых участках тела знаменитой телеведущей. Сама Бузова никогда не рассказывала о том, что означают сделанные наколки на ногах, спине и руке. Зато в этом успели разобраться СМИ. Согласно источнику информации, Бузова первую татуировку сделала в 2010 году. Она оформила рисунок на левой ноге в виде пяти звезд.

Как в этот раз сообщила сама Ольга, тату означает целеустремленность в работе, что сразу видно невооруженным глазом из поведения самой телезвезды. Вторая картинка находится на спине. Это надпись «Любовь живет в моем сердце». Ее Бузова приурочила началу периода романтизма с первым мужем Дмитрием Тарасовым. Хотя брак их распался, но тату до сих пор есть. А руку поп-дивы украшают по-прежнему инициалы "Д.Т.", что говорит само за себя.