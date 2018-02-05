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Модель Беллу Хадид осудили за прикрытие обнаженной груди щенком

Вчера, 19:53

Беллу Хадид, американскую модель, осудили за прикрытие обнаженной груди щенком. Соответствующий снимок опубликовали в Instagram.

Белла Хадид из тех американских звезд, которые любят удивлять публику откровенными снимками и не стесняются показывать оголенные части тела. Последний снимок в практически обнаженном виде поверг половину поклонников в шок. На нем звезда подиума запечатлена в примерочной в одних стрингах, а оголенную грудь она решила прикрыть милым щенком. Многие решили, что такое поведение знаменитости негуманно по отношению к животным. Также девушку стали "обвиняют" в участии в сексуальных оргиях, так как ее подозревают в поклонении масонской богине Семирамиде.

Нашлись и те юзеры, которые даже не обратили внимания на прикрытую щенком грудь, ведь перед их взглядом предстала попа модели в тоненьких бикини. Именно за такое достояние Белла Хадид получила массу комплиментов.


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