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Поклонники нарисовали идеальную «бородатую» пару Батрутдинова

Вчера, 19:32

Поклонники Тимура Батрутдинова нарисовали идеальную «бородатую» пару для кумира в лице Гарика Харламова. Снимок появился в Instagram и уже набирает популярности.

Сегодня на страницах Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова появились фотографии, где звезды позируют вместе в новой дизайнерской одежде, совмещающей в себе символы Дня святого Валентина и предстоящего ЧМ по футболу. Вокруг этой парочки уже крутятся сплетни о любовных отношениях, но никто из молодых людей не подтверждает, но и не отрицает домыслов.

Совместные фотографии Батрутдинова и Бузовой заставили поклонников пошутить над юмористом и при помощи фотошопа создать для него идеальную «бородатую» пару. Второй половинкой Тимура в социальной сети стал его коллега Гарик Харламов, который считает, что это шуточное движение уже не остановить. Снимок оценили около 35 тысяч пользователей.


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