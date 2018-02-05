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Фото Дмитрия Шепелева в клинике заинтриговало фанатов

Вчера, 19:13

Дмитрий Шепелев опубликовал новое фото из клиники, где он в медицинском халате и шапочке, заставив тем самым фанатов забеспокоиться.

Ведущий скандального ток-шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram новое фото, где он в клинике, а на нем -медицинский халат и шапочка. Пост он подписал фразой: «Ну, а ваше мнение, доктор Росс?!».

Поклонники Дмитрия сразу же начали высказывать в комментариях свои версии и догадки, что же ведущий делает в медучреждении, да еще и в таком одеянии. Наиболее популярной теорией стало очередное отцовство Шепелева. Несмотря на то, что Дмитрий сейчас одинок и воспитывает 4-летнюю дочку, популярность набирает суррогатное материнство, поэтому данную версию нельзя исключать. Некоторые поклонники все же решили, что ведущий занят в очередном новом проекте, или учувствует в съемках фильма.

Дмитрий Шепелев так ничего не разъяснил любопытным подписчикам, оставив фанатам тему для фантазий и предположений.


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