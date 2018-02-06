Памела Андерсон рассказала о том, как надолго сохранить сексуальность

Сегодня, 05:45

50-летняя звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон рассказала о своем возрасте, о молодом любовнике, и про то, как, несмотря на возраст сохранить свою сексуальность.

Памела Андерсон проживает сейчас в Марселе, на юге Франции, вместе со своим любовником, футболистом местного клуба Адилемом Рами, которому она неоднократно признавалась в любви. Между ними есть разница в возрасте – 18 лет, но французский футболист часто шутит, что Памела выглядит на 30, а не на 50 лет. Отношения с любимым человеком являются главным фактором позволяющим сохранить свою сексуальность надолго.

Также Памела Андерсон боялась наступления менопаузы, ведь раньше у ее мамы был плохой опыт с этим. Звезда «Спасателей Малибу» чувствовала приливы, проходила ночная потливость, эмоциональная нестабильность. Помочь с подобными проблемами сможет любимый человек, как утверждает многолетняя звезда.