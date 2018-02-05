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Дмитрий Тарасов жестоко унизил бывших жен

Вчера, 20:14

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов жестоко унизил первую супругу и вторую жену Ольгу Бузову, с которой он официально развелся в 2017 году. Анастасия Костенко, его теперешняя супруга, опубликовала в Instagram обложку журнала, где она снялась вместе с мужем в свадебном платье. Тарасов дал откровенное интервью, которым жестоко унизил бывших жен, которых когда-то любил.

Статья про новоиспеченную семью появилась в журнале HELLO!. Дмитрий Тарасов в интервью рассказал, что в прошлых двух браках он был несчастен и потерян, однако с третьей женой он планирует обрести гармонию и покой. На фото пара выглядит очень счастливой, а их поклонники в комментариях желают им семейного благополучия.

При этом пользователи Instagram не стесняются оскорблять и без того униженную Ольгу Бузову, называя ее "транспобузова". Анастасия Костенко не привыкла обращать внимания на подобные комментарии. К подписи к фото модель из Ростова поблагодарили редакторов журнала HELLO! за качественный материал.


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