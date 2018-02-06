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Екатерина Варнава опубликовала новое полуобнаженное фото с париком

Сегодня, 04:45

Недавно известная телеведущая Екатерина Варнава опубликовала фото с фотосессии. На этом снимке артистка предстала обнаженной и с париком на голове.

Данную публикацию Варнава опубликовала в Instagram с подписью «Отгадайте, кто фотограф?». Этот вопрос стал «пищей» для размышления в комментариях. На фотографии знаменитость позирует в парике с седыми волосами, а ярко нарисованные брови создают впечатление, что на снимке настоящая кукла. Фотограф показал лишь голову и обнаженные плечи, однако у многих создалось впечатление, что Екатерина снималась на фотосессии абсолютно голой.

Пользователи социальных сетей находятся в восхищении от данного образа Екатерины Варнавы. Публикация за короткое время собрала огромное количество лайков и приятных для актрисы комментариев.


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