Солнцев "Дом-2": Меня крепко оштрафовали за беседу по поводу убийства Аплекаевой

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Рустам Солнцев получил серьёзный штраф на общение с прессой по поводу смерти героини «Дом-2» Оксаны Аплекаевой. Девушку убили, а над телом в морге в добавок надругался судебный медик.

Смерть участницы шоу «Дом-2» Оксаны Аплекаевой стала шоком для всех людей, которые в каком-то смысле связаны с телестройкой. Не исключением стал и популярный блогер Рустам Солнцев. Он хоть и экс-участник шоу, но был лично знаком с убитой и очень огорчен тем, что убийца девушки до этого времени не найден. Преступление было совершено в 2008 году, но говорить о нем не разрешало руководство проекта.

По словам Рустама Солнцева, он не выдержал искусственного молчания относительно гибели и изнасилования Оксаны, и не стал молчать при разговоре с СМИ. За то, что он журналистам высказал свое мнение, дирекция программы оштрафовала блогера на 25 тысяч рублей. Ведь никому не разрешали обсуждать вслух произошедшее, тем более говорить с прессой.