София Ротару опубликовала свои фото в купальнике на Мальдивах

Сегодня, 03:30

София Ротару отправилась в заслуженный отпуск, поехав на Мальдивы, подальше от суровых холодов. На отдыхе звезда шоу-бизнеса опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике рядом с пальмами.

Данное фото размещено в микроблоге Ротару. Под снимком комментарий «Душевного тепла и любви всем», который 70-летняя звезда адресовала своим поклонникам. Пользователи сетей восторженно стали писать про невероятную красоту Софии Ротару, подмечая тот факт, что, несмотря на возраст, она имеет стройную фигуру. Некоторые смело назвали ее богиней.

Сейчас София Ротару продолжает отдыхать на Мальдивских островах, имея желание переждать там всю зиму.