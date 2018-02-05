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Задержанный Алексей Панин стал веселиться и делать селфи с полицией

Сегодня, 17:46

Скандально известный актёр Алексей Панин был задержан сотрудниками ГИБДД за неоднократное нарушение ПДД. Находясь в отделении, он начал веселиться и делать селфи с полицией.

Соответствующие снимки были опубликованы в социальной сети Instagram. Ранее журналистам VistaNews удалось узнать, что Алексей Панин был задержан на МКАД. У него было зафиксировано 248 правонарушений. Сотрудники ГИБДД акцентировали внимание на том, что у них есть все полномочия, чтобы привлечь Алексея Панина к административной ответственности. Судя по записям актёра, он не сильно расстроен, что попал в отделение полиции.

На лице у Панина улыбка, а сам он продолжает делать селфи с правоохранителями. Подписчики стали массово писать, что готовы выйти на митинг в поддержку Панина. Сам же актёр на данный момент никак не прокомментировал обвинения сотрудников ГИБДД.


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