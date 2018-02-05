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Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц заявила, что её дочь не больна

Сегодня, 18:00

Участница ТВ-проекта «Дом-2» Тата Блюменкранц прокомментировала состояние здоровья своей маленькой дочери. Также девушка заявила, что её ребенок не имеет тяжелое заболевание, как об этом пишут средства массовой информации.

Тата Блюменкранц рассказала своим поклонника, которые переживали за состояние здоровья её дочери Бетти, что девочка сейчас в прекрасном состоянии и температуры уже совсем нет. Как выяснили медики, внезапную сильную температуру вызвали зубы, которые прорезают десна. Такая практика существует абсолютно у всех малышей, поэтому беспокоиться не стоит.

Поклонники в комментариях поддержали девушку и пожелали её дочке здоровья: «Были в такой же ситуации. Ох, как вспомню эти верхней зубки, бедный малыш», «Да, у моей девочки тоже на первые 4 зуба была температура всегда 39», «Хорошо, что это не ОРВИ».


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