Выпуск программы Шепелева отменили из-за грязного скандала

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Эфир программы «На самом деле» с ее ведущим Дмитрием Шепелевым отменен из-за громкого скандала.

На этой неделе должен был выйти новый выпуск программы «На самом деле» с Шепелевым, название эфира – «Наши в Лондоне». Специально для этого пригласили модель и экс-жену олигарха Тимура Артемьева Маринку Смирнову, для ее разоблачения. Компромат находился у телевизионного эксперта Александры Рошель. Маринке за участие в шоу готовы были дать порядка 400 тысяч рублей, и даже оплатили проезд в Лондон. Несмотря на такую сумму, девушка отказалась, ведь узнала, что в этой программе ее хотят опозорить на всю страну. Создатели и Шепелев возместили ей ущерб.

Александра Рошель, приехавшая из Израиля за свой счет, отказалась от оплаты за участие в программе. Но из-за скандала со Смирновой Рошель потребовала, чтобы ей возместили потраченную сумму, чтобы добраться из Израиля в Москву. Этого никто не сделал, после чего Александра обвинила Шепелева и всех создателей шоу во лжи.