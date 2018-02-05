VistaNews.ru


Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк раскритиковали за лишний вес

Сегодня, 16:23

Популярную актрису Эмилию Кларк, которая получила признание благодаря легендарному сериалу «Игра престолов», поклонники раскритиковали за лишний вес. Теперь фанаты сериала не представляют, как будет выглядеть в финальном сезоне располневшая Мать драконов.

Эмилия Кларк стала лицом известного модного бренда Dolce & Gabbana, а недавно состоялась первая фотосессия для рекламной кампании. Однако вездесущим папарацци удалось сфотографировать актрису во время съемок модного дома. Снимки Эмилии моментально попали в Сеть и стали обсуждаться поклонниками сериала.

Многие отметили, что актриса сильно поправилась, если сравнивать её в первом сезоне «Игры престолов» и сейчас. Причем некоторые фанаты расстроены, что Кларк похудеть уже не успеет, так как съемки финального сезона уже идут.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.