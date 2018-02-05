Елена Темникова порадовала поклонников пышным бюстом

Сегодня, 15:18

Елена Темникова продолжает баловать своих многочисленных поклонников фотоотчетом о своем недавнем отдыхе на теплых островах. Среди множества снимков фанаты отметили один, на котором бывшая участница группы «Серебро» запечатлена в купальнике, открывающем пышную грудь.

Большинство фолловеров, тщательно следящих за перипетиями жизни Елены засыпали ее вопросами, мол, откуда такое богатство. Ранее у певицы такого обилия форм замечено не было. Темникова предпочла загадочно промолчать, что побудило подписчиков проявить смекалку и фантазию. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что купальник Елены не простой, а с эффектом push-up. Еще одной версией стало применение банального фотошопа.

Как бы там ни было, но поклонники Темниковой отличаются доброжелательностью. Они написали певице множество комплиментов и пожелали ей не замерзать в холодной России. Темникова с благодарностью отнеслась к комплиментам и пожеланиям сообщив, в свою очередь, ценные сведения о стоимости и преимуществах разнообразных отелей на Мальдивах. К вопросу о груди больше не возвращались.