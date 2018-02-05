VistaNews.ru


Фанаты в шоке: Нулевой размер груди Елены Темниковой превратился в третий

Сегодня, 14:57

Экс-участница женского музыкального коллектива «Серебро», а ныне успешная сольная певица Елена Темникова доказала, что природа одарила её грудью третьего размера. Однако интернет-пользователи не могут понять, куда делся первый размер бюста артистки.

Ранее пользователей Сети расстраивала маленькая грудь Елены Темниковой. Однако недавно артистка опубликовала новое фото с Мальдив, где показала грудь в купальнике минимум третьего размера. Пока одни поклонники в комментариях писали, что восхищены внешним видом знаменитой девушки, другие стали говорить о лжи Темниковой.

Фанаты стали догадываться, что Елена просто решила надурить своих фолловеров и надела купальник с пуш-апом, который визуально увеличивает женские достоинства. Другие же посчитали. Что певица просто воспользовалась фоторедактором.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.