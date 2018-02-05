Фанаты в шоке: Нулевой размер груди Елены Темниковой превратился в третий

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Экс-участница женского музыкального коллектива «Серебро», а ныне успешная сольная певица Елена Темникова доказала, что природа одарила её грудью третьего размера. Однако интернет-пользователи не могут понять, куда делся первый размер бюста артистки.

Ранее пользователей Сети расстраивала маленькая грудь Елены Темниковой. Однако недавно артистка опубликовала новое фото с Мальдив, где показала грудь в купальнике минимум третьего размера. Пока одни поклонники в комментариях писали, что восхищены внешним видом знаменитой девушки, другие стали говорить о лжи Темниковой.

Фанаты стали догадываться, что Елена просто решила надурить своих фолловеров и надела купальник с пуш-апом, который визуально увеличивает женские достоинства. Другие же посчитали. Что певица просто воспользовалась фоторедактором.