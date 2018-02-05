Оксана Самойлова показала идеальную фигуру в коротком топе

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Супруга Джигана и мама троих маленьких дочерей Оксана Самойлова поразила своим последним снимком в Instagram. Девушка похвасталась идеальной фигурой в коротком топе и облегающих лосинах.

Оксана Самойлова рассказала в Сети, как прошла её первая тренировка, после отдыха на райских островах. «Первая корявая тренировочка после отпуска. Даже метель меня не остановила!», - подписала под снимком Самойлова. Пользователи Сети оценили фигуру знаменитости и ежедневное её совершенствование.

В комментариях фолловеры похвалили девушку за упругий пресс и подтянутое тело. Более того, Оксане подписчики даже предложили вести специальные онлайн-курсы, где девушка будет делиться со всеми желающими своими секретами.