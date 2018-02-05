Бузова и Батрутдинов желают всем найти свою любовь

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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов желают всем найти свою любовь. С таким девизом парочка друзей предстала перед пользователями в Instagram, рекламирую новую коллекцию одежды ко Дню всех влюбленных от дизайнера Беллы Потемкиной.

Ольга Бузова опубликовала на странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с Тимуром Батрутдиновым. Парочка представляет публике новую капсульную коллекцию от дизайнера Беллы Потемкиной. В этой линейке был сделан акцент не только на Дне всех влюбленных, но и на предстоящем ЧМ-2018 по футболу, который проведут в России. Ольга Бузова комментирует коллекцию как добрую, патриотическую и спортивную.

Помимо этого, теледива подчеркнула, что они с Тимуром Батрутдиновым «совершенно случайно вновь оказались вместе». Многие давно подозревают звезд экрана в любовных отношениях, но никто из них не решается говорить об этом в серьезном ключе.