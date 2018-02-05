Помолодевшая Пенелопа Крус восхитила фанатов превосходной фигурой

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Знаменитая актриса Пенелопа Крус вместе со своим супругом Хавьером Бэрдемом посетили премию Goya Cinema Awards. Публика была поражена, когда увидела потрясающую фигуру помолодевшей актрисы.

Пенелопа Крус стала настоящей звездой на мадридском кинофестивале Goya, куда пришла в сопровождении своего законного мужа Хавьера Бэрдема. Гости мероприятия, а также знаменитости подчеркнули, как молодо выглядит актриса. Для выхода в свет знаменитость выбрала шикарное длинное платье от Versace.

Длинный разрез до бедра только подчеркнул стройные ноги Пенелопы. Поклонники заявили, что Крус с каждым годом выглядит все моложе и радует фанатов своей красотой.