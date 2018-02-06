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Дана Борисова распродает шубы из-за нищеты

Сегодня, 00:45

Теледива Дана Борисова, которая лечилась от наркотической зависимости в Таиланде, распродает свои шубы из-за нищеты. Сейчас знаменитость живет за счет друзей на съемной квартире и не стесняется говорить о своем бедственном положении.

Дана Борисова, прибыв из Таиланда, сейчас проживает в Москве и ее настигла депрессия в ходе реабилитации. Теледива решила навек покончить с воспоминаниями о наркотической зависимости и выставила на продажу свою элитную квартиру, а сейчас живет в съемной двушке, которую ей оплачивают друзья. Они покупают ей продукты питания, так как звезда не может себе позволить даже элементарного.

Помимо квартиры Дана Борисова продает свои дорогие шубы и сейчас ей практически нечего надеть, так как она называет все свои наряды «жизнью из употребления». Знаменитость рассказала о своих бедствиях в программе «Ты не поверишь» и, кажется, не стесняется своего нищего положения.


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