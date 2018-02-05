В Канаде найден мертвым брат Ким Кэттролл из «Секса в большом городе»

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В Канаде найдет мертвым Кристофер Кэттролл, брат актрисы Ким Кэттролл, сыгравшей Саманту в фильме «Секс в большом городе». Инцидент произошел в городе Лакомб в провинции Альберта, сообщают представители Королевской канадской полиции.

Второго февраля в соцсети на странице Ким Кэттролл появилась запись, согласно которой актриса просит найти ее пропавшего брата Кристофера, который должен находится в своем доме в канадском городке Лакомб, но перестал выходить на связь. Когда стало известно о гибели Кристофера, Ким поблагодарила всех неравнодушных за слова соболезнования и попросила не трогать ее семью. Брат актрисы был найден мертвым в собственном доме, расположенном в сельской местности. По словам следователей, в смерти Кристофера Кэттролла нет ничего подозрительного.

Актриса, сыгравшая Саманту в популярной картине «Секс в большом городе», отказалась от участия в проекте.