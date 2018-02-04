"Нечего надеть": Шнуров посвятил матерное стихотворение женщинам

Вчера, 23:39

Сергей Шнуров сочинил очередное матерное стихотворение. На этот раз он его посвятил женщинам, которым постоянно "нечего надеть".

На своем Instagram-аккаунте скандальный фронтмен "Ленинграда" опубликовал очередное произведение 18+. В своём шедевре Сергей Шнуров затронул тему выбора вещей при сборах куда-либо у женщин. По его словам, абсолютно в любой ситуации, буквально через полчаса, представительницы слабого пола начинают впадать в истерику и кричать, что им "нечего надеть". Он также сравнивает женские гардеробы с "гробом", так как в них мёртвый груз.

Пользователи Instagram всего за 20 минут после публикации поставили 15 тысяч лайков под свежим постом. Подписчики просят Шнурова написать вторую часть к этому стихотворению.