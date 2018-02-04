Вчера, 21:12

Популярный телеведущий Андрей Малахов удивил своих поклонников фотографией с младенцем на руках.

Фанаты прекрасно осведомлены, что у их кумира недавно родился сын, которого назвали Сашей. Все подписчики страницы Малахова в социальной сети надеялись посмотреть на его маленького сына.

Однако фильм, выложенный параллельно в Instagram, поверг всех в жестокое разочарование. На руках у ведущего был сверток с пластмассовым манекеном младенца.

Раздражение выплеснулось в комментариях: «Малахову кроме микрофона ничего нельзя совать в руки», «Малахов такой же отец, как я генеральный прокурор» и так далее. Сам телеведущий спокойно отреагировал на выпады. В своем эфире он буднично констатировал, что работать на телевидении и одновременно воспитывать ребенка невозможно. Маленьким сыном Александром сегодня занимаются его жена и мама.