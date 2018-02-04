Телеведущая Яна Кошкина шокировала фанатов лицом без косметики

Вчера, 20:53

Ведущая шоу «Короли Фанеры», а также актриса и модель Яна Кошкина решилась показать себя поклонникам без макияжа. Впрочем, косметику она вполне заменила сглаживающими кожу фильтрами и другой обработкой.

Обычно Кошкина предстает перед поклонниками в полной «боевой готовности» - с вечерним макияжем и прическе. Как оказалось, многим поклонникам Яны интересно, как же девушка выглядит без яркой косметики, и она без колебаний решилась сделать фотографию без макияжа. Видимо, обмануть поклонников не так просто, как кажется на первый взгляд. Они заметили использование ретуши и искусственные ресницы.

«Макияж так, наверное, и называется «Без макияжа», «Ага и без макияжа и без наращенных ресниц и без сглаживания», «А фотошоп разве не макияж?», «С фильтром все красивые без макияжа и с ресницами. Сглаживающий фильтр рулит», - комментировали снимок поклонники Яны Кошкиной.