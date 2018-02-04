Участница «Дома-2»Тата Блюменкранц рассказала о болезни дочери

Вчера, 21:07

Участница телепроекта "Дома-2" Тата Блюменкранц рассказала подписчикам в Instagram о болезни ее маленькой дочери. У малышки температура поднялась до 39,5. Молодые родители вызвали скорую, девочке сбили температуру с помощью укола.

Тата недавно познала радость материнства. Она открыто делиться с фоловерами всеми моментами, с которыми она сталкивается.

На своей странице в Instagram она написала, что вчера у малышки температура поднялась до 39,5. Врачи скорой помощи сделали укол и жар прошел. Но утром температура у дочери Таты снова поднялась до 38,4.

На фотографии Тата спит с дочерью. Из подписи к посту следует, что девочка покушала, Валерий отправился за лекарствами, и они ожидают визита доктора.

Тата написала, что дочь окружена заботой и вниманием. Неравнодушные подписчики желают малышке скорейшего выздоровления. Из причин болезни озвучивают, что это может быть «на зубы» или же простуда.