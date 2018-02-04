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Звезда "Дома-2" Тата Блюменкранц жалуется на серьезную болезнь дочери

Вчера, 20:32

Год назад Тата со своим мужем Валерием Блюменкранц покинули проект «Дом-2» чтобы узаконить свои отношения, а всего через полгода родилась дочка, которую назвали Беатриса. Семья все время делится тем, что происходит в семье, и недавно у дочки появилась серьезная болезнь.

У девочки резко поднялась температура до 39,5. Родителям пришлось вызывать врачей, которые сделали ей укол, однако на следующий день ситуация не улучшилась - температура 38,4. Сейчас вся семья находится рядом с ребенком, муж ходит за лекарствами, а Тата пребывает со своей дочкой. В то же время пользователи социальных сетей считают, что причиной такой болезни может быть прорезанние зубов, что сопоставляется с возрастом и ростом девочки.

Недавно Тата Блюменкранц опровергла информацию о том, что вместо нахождения с ребенком она предпочла операцию по увеличению грудей. Сейчас Бетти начала делать первые самостоятельные шаги.


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