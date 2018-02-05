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Мария Максакова отказалась от детей и не приехала на похороны отца

Сегодня, 06:30

На Украине мигрантка из России Мария Максакова продолжает существовать за счет ослабевающего интереса либеральной российской оппозиции. Похоронив мужа, убитого в Киеве подельниками по давнишним аферам, певица пытается создавать образ жертвы, несмотря на общественный резонанс, вызванный ее отказом от собственных детей и игнорированием смерти отца.

Мария Максакова, приехав с аферистом Денисом Вороненковым в Киев, надеялась на то, что на Украине она будет вести привычный богемный образ жизни. Тем более, что на фоне запредельной русофобии откровенный жулик Денис Вороненков был принят как борец с путинским режимом.

«Крысу» Вороненкова застрелили быстро, так как он прихватил с собой на Украину не принадлежавшие ему по «масти» средства. Максакова, оплакав супруга, попыталась занять место в украинском местечковом бомонде. Теперь бывшая прима поет на корпоративах жующих чиновников и обучает вокалу местных «пронь прокоповных». Смерть отца не стала для Максаковой поводом для приезда в Россию, хотя там ей ничего не угрожает.


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