Ольга Бузова облизала микрофон на сцене во время выступления

Вчера, 19:44

Во время своего выступления Ольга Бузова совершила очередной пошлый поступок. Поклонники сняли, как она облизала микрофон.

Поклонники Ольги Бузовой запечатлели очередной неприличный поступок звезды. На своем концерте, где девушка выступала в очень открытом наряде, более похожим на купальник, при исполнении очередной песни она высунула язык, и облизала микрофон. Данный поступок сопровождался многочисленными взвизгиваниями в зале и был запечатлен зрителями. С названием «Теперь понятно, зачем поющей под фанеру Бузовой микрофон» был размещен новый пост в социальных сетях. За такую провокацию исполнительница была осуждена фолловерами, которые назвали это "очередной бузовской пошлостью".

Ранее Ольга Бузова была осуждена за ее развратное поведение во время выступления за границей, когда она вертела попой прямо у лица немца.