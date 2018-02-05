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Наталья Штурм «взбодрила» фанатов появлением таинственного олигарха

Сегодня, 05:45

Популярная исполнительница Наталья Штурм опубликовала в своем микроблоге Instagram фото, где присутствует ее сын и таинственный незнакомец, которого она назвала «олигархом».

Артистка выбрала такой ракурс фотографии, что за ее нежными объятиями совершенно невозможно разглядеть лицо мужчины. Певица сопроводила фото текстом, в котором поведала о том, что теперь семья состоит из трех человек. Третьим стал замечательный парень, который по словам Натальи, «умеет умные беседы беседовать и нескучно себя вести в компании». Фанаты певицы откровенно радуются счастью Натальи Штурм и советуют ей остепениться, не выкладывать в Сеть откровенных фотографий, так как это может негативно сказаться на подрастающем сыне.

Артистка, напротив, совершенно не заморачивается ханжескими ограничениями. Недавно она опубликовала свое новое эпатажное фото в длинной шубе и меховых трусах.


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