Виталий Малышев покинул релити-шоу "Дом-2"

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Виталий Малышев покинул телепроект «Дом-2» вслед за Марий Огоевой, которой вручил черную метку, что было очень неожиданно для телезрителей.

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» заметили то, что телепроект за последнее время лишился многих новых участников, которые уходят один за одним. Так случилось и с Марией Огоевой. Девушка получила черную метку за конфликт с Дмитрием Дмитренко, однако в связи с большими планами руководства на последнего, проект покинула Огоева. Когда Мария еще была участницей, ее пообещал поддержать Малышев, который и ушел следом за подругой, пояснив это тем, что заметил в девушке человеческие качества, которые отсутствовали у всех остальных участников проекта. В своем блоге он поблагодарил всех новых друзей, которых нашел на проекте, и рассказал о многих своих позитивных впечатлениях.

Многих поклонников сильно расстроил уход Виталия Малышева, так как они считали его одним из наиболее позитивных и доброжелательных участников, который никак не заслуживал плохого отношения.