VistaNews.ru


Ирина Дубцова показала обвисшие ляжки и "сало" на животе

Вчера, 19:32

Ирина Дубцова опубликовала новое фото в соцсети Instagram, на котором ее внешность и фигура далеки от идеала. На снимке певица позирует в пляжном наряде, который не смог скрыть ее обвисшие ляжки и жировую прослойку на животе.

Многие звезды российского шоу-бизнеса стараются следить за своей фигурой. Они сидят на диетах и занимаются спортом. По всей видимости правильный образ жизни не коснулся Ирину Дубцову, которая без стеснения демонстрирует недостатки своей фигуры. На новом фото с отдыха Ирина предстала в откровенном пляжном наряде, который оголил ее ногу и живот.

Из-за этого поклонники могли заметить, что на животе у Дубцовой есть внушительная жировая прослойка, которую не сумело прикрыть легкое пляжное платье. Также фанаты были шокированы состоянием ног певицы, которые далеки от идеала. На фото заметно, что у Дубцовой бесформенные и обвисшие ляжки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.