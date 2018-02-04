Ирина Дубцова показала обвисшие ляжки и "сало" на животе

Вчера, 19:32

Ирина Дубцова опубликовала новое фото в соцсети Instagram, на котором ее внешность и фигура далеки от идеала. На снимке певица позирует в пляжном наряде, который не смог скрыть ее обвисшие ляжки и жировую прослойку на животе.

Многие звезды российского шоу-бизнеса стараются следить за своей фигурой. Они сидят на диетах и занимаются спортом. По всей видимости правильный образ жизни не коснулся Ирину Дубцову, которая без стеснения демонстрирует недостатки своей фигуры. На новом фото с отдыха Ирина предстала в откровенном пляжном наряде, который оголил ее ногу и живот.

Из-за этого поклонники могли заметить, что на животе у Дубцовой есть внушительная жировая прослойка, которую не сумело прикрыть легкое пляжное платье. Также фанаты были шокированы состоянием ног певицы, которые далеки от идеала. На фото заметно, что у Дубцовой бесформенные и обвисшие ляжки.