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Ольга Рапунцель встретилась с любовницей Дмитрия Дмитренко

Сегодня, 02:30

Ольга Рапунцель встретилась с любовницей своего супруга Дмитрия Дмитренко на съёмочной площадке «Дома-2».

Об измене Дмитрия Дмитренко беременной Ольге Рапунцель VistaNews сообщали вчера. Как оказалось, любовница Яна сама лично предоставила переписку с Дмитренко. Красивая длинноволосая блондинка с чокером на шее пришла в студию и встретилась лицом к лицу с Ольгой Рапунцель.

Накануне Дмитренко ездил во Владивосток убедить родных примериться с семьей жены. И, как оказалось, провел весело время в компании друзей, где завел себе любовницу.

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова больше всех издевалась над Рапунцель. Позже в ее адрес полетели упреки в излишней жестокости. Кажется, Бузова забыла, что сама пережила развод и свадьбу экс-супруга футболиста Тарасова с известной моделью.


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