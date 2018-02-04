Домашнее видео Анастасии Волочковой и нового любовника насмешило фанатов

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Анастасия Волочкова порадовала фанатов новым домашним видео, в котором снова засветила своего нового ухажера Михаила. Интернет-пользователи высмеяли видео из-за лишнего веса балерины.

В микроблоге Анастасии Волочковой появилось видео, где балерину на санках катает её новый возлюбленный Михаил. При этом балерина не стала уточнять при каких обстоятельствах они познакомились и почему мужчина все время живет в особняке скандальной балерины. Фанаты высмеяли видео из-за лишнего веса балерины и усилий Михаила сдвинуть санки с места.

«Да уж, тяжёлая ноша Михаилу досталась», «Анастасия, по-моему, такого мужчину нужно хватать и женить на себе», «Тяжело так тащит санки», «Будто она его силой заставила», «Бедный мужик», «Я бы своего мужчину не стала так напрягать. По-моему, это слишком... Он же не лошадь, в конце концов», - комментировали видео пользователи Сети.