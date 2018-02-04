VistaNews.ru


Домашнее видео Анастасии Волочковой и нового любовника насмешило фанатов

Сегодня, 18:24

Анастасия Волочкова порадовала фанатов новым домашним видео, в котором снова засветила своего нового ухажера Михаила. Интернет-пользователи высмеяли видео из-за лишнего веса балерины.

В микроблоге Анастасии Волочковой появилось видео, где балерину на санках катает её новый возлюбленный Михаил. При этом балерина не стала уточнять при каких обстоятельствах они познакомились и почему мужчина все время живет в особняке скандальной балерины. Фанаты высмеяли видео из-за лишнего веса балерины и усилий Михаила сдвинуть санки с места.

«Да уж, тяжёлая ноша Михаилу досталась», «Анастасия, по-моему, такого мужчину нужно хватать и женить на себе», «Тяжело так тащит санки», «Будто она его силой заставила», «Бедный мужик», «Я бы своего мужчину не стала так напрягать. По-моему, это слишком... Он же не лошадь, в конце концов», - комментировали видео пользователи Сети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.