Астраханец Азамат Мусагалиев дал откровенное интервью

Вчера, 18:33

Житель Астрахани Азамат Мусагалиев дал честное интервью. В нём он поведал, что делает уникальным стоящего комика. Также рассказал о главных жизненных принципах и ценностях. Далее поделился историей, где ему приходилось работать ради денег.

Как говорит Азамат, он шутит на 70 процентов обо всём, главное - это уместность шутки. Хороший комик знает, где и когда нужно шутить, но и знает обратное - когда нужно промолчать. В жизни Мусагалиева, как он утверждает, главным является семья и благополучие. Его дочерям нравится смотреть передачу под названием "Где логика", но интерес не в том, как там ведёт себя их отец, а в тех гостях, кто приходит на передачу. Комик поведал, что не боится работать. К примеру, в студенческие годы он работал на кладбище. Там он копал могилы.