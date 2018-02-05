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Миранда Керр и Кирстен Данст показали "беременные" наряды

Сегодня, 01:45

Известный факт, что во время беременности девушки испытывают изменения своих форм. Звездам, которые привыкли проводить съемки в купальнике, данное изменение приходит не по вкусу. Миранда Керр и Кирстен Данст испытали это на себе.

Миранда Керр, 34-летняя супермодель и супруга создателя SnapChat, старается скрыть все свои круглые формы, однако ей это не удается. Она попыталась одеть черное платье в горизонтально-белую полоску, но этот образ зрительно укорачивает фигуру и полнит.

35-летняя актриса Кирстен Данст, известная многим по роли Мэри-Джейн в фильме «Человек-паук», тоже ждет ребенка. Как и Керр, Кирстен заметили с бумажным стаканчиком кофе. Одета известная актриса была в легкий сарафан и вышиванку. Видимо, Кирстен Данст даже не пыталась скрыть свою беременность.


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