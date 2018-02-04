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Анна Седокова изуродовала лицо ужасным макияжем

Сегодня, 17:38

Анна Седокова изуродовала лицо ужасным макияжем, который ей сделали «высокопрофессиональные» визажисты.

В своем Instagram Анна Седокова опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как ей делают ужасный макияж. К ролику она добавила запись, где пояснила, что жутко заболела после перелетов, в связи с чем ей даже двигаться очень сложно из-за сильной слабости. Из-за болезни ей пришлось пропустить свое выступление на Партийной зоне @muztv. В доказательство тому, что она действительно болеет, и по уважительной причине не смогла попасть на мероприятие, она добавила видеоролик, как «собиралась» на выступление. На видео запечатлено, как две дочки звезды, Алина и Моника, делают звезде макияж, немного издеваясь над своей мамой, ведь результат получился просто жуткий.

В комментариях к ролику поклонники восхитились замечательной семьей Анны Седоковой и ее прекрасными дочками, а также пожелали ей скорейшего выздоровления.


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