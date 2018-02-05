Экс-участница «Дома-2» Степунина переживает перед обследованием на рак

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21 февраля запланировано медицинское обследование Елены Степуниной на предмет выявления онкологии. Экс-участница «Дом-2» очень волнуется и все время себя накручивает.

Бывшая участница телестройки Елена Степунина в прошлом году прошла курс лечения рака. Лечение лучевой терапией далось Елене очень тяжело, ей пришлось вытерпеть массу побочных эффектов. Но девушка готова была стерпеть все ради выздоровления.

В канун Нового года Степунина поделилась со своими подписчиками, что прогнозы медиков оптимистичные. Но на данный момент еще рано говорить о полном выздоровлении. В феврале Елене нужно пройти полное обследование на предмет выявления онкологических клеток. Ожидание изматывает, Елена очень переживает. «Я стала очень мнительная. Просто жесть. Каждый чих — сразу «рак-дурак», - пишет Степунина.

Сейчас у Елены повышенная температура и кашель. Но врачи успокаивают, что это нормальное состояние после курса лучевой терапии.

Елена начала работать в салоне красоты. По словам девушки, это помогает ей отвлечься от ожидания. Подписчики желают Елене скорейшего полного выздоровления.