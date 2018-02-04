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Модель Анастасия Решетова показала голые ягодицы на пляже

Сегодня, 15:35

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала голые ягодицы на фото с отдыха. Снимок модель разместила в Instagram, а в комментарии написала, что такими постами она создает иллюзию отдыха.

Анастасия Решетова славится своей идеальной фигурой. Ее формы будоражат тысячи поклонников, поэтому модель регулярно публикует сексуальные фотографии. Новый снимок Решетова разместила на своей странице в Instagram. На фото возлюбленная Тимати позирует спиной к камере в сексуальном купальнике, который выгодно демонстрирует формы модели.

"Изюминкой" купального костюма Решетовой стала его нижняя часть, которая полностью оголила ягодицы девушки. Поклонники положительно оценили формы Решетовой, назвав в комментариях ее фигуру идеальной и неповторимой. В данный момент фотография Анастасии с обнаженными ягодицами набрала почти 15 000 лайков.


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