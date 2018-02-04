VistaNews.ru


Ксению Бородину раскритиковали за расплывшееся лицо после отдыха

Сегодня, 15:24

Популярную российскую телеведущую Ксению Бородину стали критиковать за внешний вид, в частности за лицо, которое заметно расплылось после отдыха на Сейшельских островах. Сама ведущая комментировать свою внешность не стала.

Ксения Бородина в социальной сети Instagram поделилась свежими снимками из Москвы. Напомним, что недавно телеведущая вместе с супругом и детьми отдыхи на Сейшельских островах. «4 черненьких чумазеньких чертёнка», - подписала своё селфи Бородина намекая, что на отдыхе она заметно загорела.

Однако поклонники стали критиковать знаменитость и говорить, что вместе с загаром пришли и лишние килограммы, из-за чего лицо Ксении значительно округлилось. Ведущей «Дом-2» посоветовали срочно избавиться от набранного веса и активно заняться спортом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.