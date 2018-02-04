Ксению Бородину раскритиковали за расплывшееся лицо после отдыха

Сегодня, 15:24

Популярную российскую телеведущую Ксению Бородину стали критиковать за внешний вид, в частности за лицо, которое заметно расплылось после отдыха на Сейшельских островах. Сама ведущая комментировать свою внешность не стала.

Ксения Бородина в социальной сети Instagram поделилась свежими снимками из Москвы. Напомним, что недавно телеведущая вместе с супругом и детьми отдыхи на Сейшельских островах. «4 черненьких чумазеньких чертёнка», - подписала своё селфи Бородина намекая, что на отдыхе она заметно загорела.

Однако поклонники стали критиковать знаменитость и говорить, что вместе с загаром пришли и лишние килограммы, из-за чего лицо Ксении значительно округлилось. Ведущей «Дом-2» посоветовали срочно избавиться от набранного веса и активно заняться спортом.