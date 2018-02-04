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Аскольда Запашного не пустили в тульский клуб

Сегодня, 15:23

Известного российского дрессировщика Аскольда Запашного остановили на входе в клуб Тулы и попросили уйти. Артист цирка не прошел фейс-контроль.

В своем микроблоге в Сети Аскольд Запашный опубликовал фотографию, сделанную на входе в клуб, подписав ее ироническими вопросами, что это за место и кого туда могут впустить.
Запашный поделился с поклонниками мыслью, что данный клуб является единственным заведением, в который не пустили артиста и его команду. Как ему сообщила охрана, он не может пройти внутрь, так как не проходит фейс- и дресс-контроль.
Известно, что Тулу артист посетил ради выступления в местном цирке перед детьми-сиротами.


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