Гарик Харламов стал пленником из-за аномального снегопада

Сегодня, 14:45

Участник шоу Comedy Club стал пленником в собственном доме из-за аномального снегопада в Москве. Комик опубликовал в Instagram фотографию вида из окна своего дома, где показаны высокие сугробы.

В комментарии под снимком Харламов написал: "Сегодня дома видимо". Этим он сказал поклонникам, что из-за большого количества снега не собирается, или вовсе не может выйти из дома.

В данный момент в Москве наблюдается усложненная ситуация из-за рекордного снегопада. В столице за сегодня произошло множество ДТП, а также из-за падения дерева погиб человек. МЧС просит жителей Москвы отказаться от прогулок без необходимости. На период снегопада и ледяного дождя спасатели советуют находиться дома, а также перепарковать автомобили в укрытия.