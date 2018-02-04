VistaNews.ru


Гарик Харламов стал пленником из-за аномального снегопада

Сегодня, 14:45

Участник шоу Comedy Club стал пленником в собственном доме из-за аномального снегопада в Москве. Комик опубликовал в Instagram фотографию вида из окна своего дома, где показаны высокие сугробы.

В комментарии под снимком Харламов написал: "Сегодня дома видимо". Этим он сказал поклонникам, что из-за большого количества снега не собирается, или вовсе не может выйти из дома.

В данный момент в Москве наблюдается усложненная ситуация из-за рекордного снегопада. В столице за сегодня произошло множество ДТП, а также из-за падения дерева погиб человек. МЧС просит жителей Москвы отказаться от прогулок без необходимости. На период снегопада и ледяного дождя спасатели советуют находиться дома, а также перепарковать автомобили в укрытия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.