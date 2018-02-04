Звезду "Дома-2" оскорбили за толстого маленького сына

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Звезду телепроекта "Дом-2" оскорбили за потолстевшего маленького сына Даниэля. Евгения Феофилактова периодически делится со своими фанатами снимками своего 5-летнего ребёнка.

Мальчик даже завёл себе свою страницу в социальной сети Instagram. Как оказалось, пользователи бывают безжалостны по отношению к матери и её сыну. Звёзды известного скандального шоу "Дом-2", которые привыкли находиться на глазах у большого количества зрителей и выставлять на показ все подробности личной жизни, не могут избавиться от подобной привычки и после того, как уйдут с проекта. Бывает, подписчики первыми узнают информацию о предстоящей свадьбе или беременности. Некоторым хватает опубликовать семейные фотографии в интернете. Для жителей России не в новинку то, что дети знаменитостей в раннем возрасте пользуются Instagram.