Супругу рэпера Джигана раскритиковали за губы «уточкой»

Сегодня, 14:10

Жена рэпера Джигана и мама троих дочерей Оксана Самойлова на очередном фото в Instagram доказала, что снова увеличила себе губы. Поклонники в Сети стали критиковать девушку за неестественные губы «уточкой».

Оксана Самойлова доказала, что можно одновременно быть мамой троих детей и обладать фигурой, которой может позавидовать двадцатилетняя девушка. Однако на спорте девушка не ограничилась и продолжила совершенствовать внешность уже в кабинете у косметолога. На последнем снимке видно, что Оксана значительно подкорректировала себе губы, которые стали намного больше.

В комментариях в Instagram Самойлову стали называть «куклой» за стремление стать похожей на типичных «жертв» косметологии. Фанаты настойчиво попросили Оксану больше ничего не менять на своем лице.